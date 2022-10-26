Рига, , 11:35 — REGNUM

Евро

Депутат Резекненской краевой думы (восточная Латвия) Екатерина Иванова подала в отставку из-за маленькой зарплаты. Свою отставку она объяснила тяжелым финансовым положением.

Как сообщил Telegram-канал BaltNews, зарплата депутата составляла всего 150 евро, а другой работы у нее не было. Теперь она планирует подать заявление на получение социальных пособий как безработная.

В краевой думе ее заменит Зигфрид Лукашевич. По закону, вместо ушедшего депутата его место занимает следующий кандидат из того же списка, набравший наибольшее количество голосов.

По этому поводу Telegram-канал BaltNews иронично предложил бывшему латвийскому депутату идею стартапа: «Выйти на Площадь свободы в Риге с надписью «Господа, я не ела шесть дней! Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Резекненской краевой думы!».