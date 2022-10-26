Южно-Сахалинск, 26 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. У южных Курил 26 октября произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Подземные толчки магнитудой 5,2 зарегистрированы 26 октября в 18:06 (10:06 по московскому времени). Эпицентр располагался в Тихом океане в 204 километрах южнее села Головнино на острове Кунашир», — приводит РИА Новости слова начальника станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По её словам, очаг землетрясения находился на глубине порядка 16 километров.

Семёнова добавила, что сейсмологам не поступало информации об ощущаемости толчков.