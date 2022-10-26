Москва, , 11:35 — REGNUM Мексика не присоединилась к санкциям Запада против России. Об этом журналистам заявила посол Мексики в РФ Норма Пенсадо.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По её словам, мексиканские власти резко осудили проведение спецоперации России по защите ДНР и ЛНР.

«При этом Мексика не присоединилась к санкциям и выступает против того, чтобы Россию изгоняли или приостанавливали членство в международных организациях», — сказала Пенсадо.

Мексиканский дипломат отметила, что для поиска решений сложившегося кризиса «Россия должна быть представлена за столом переговоров».