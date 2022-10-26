Москва, , 11:34 — REGNUM Продюсер Леонид Дзюник высказался по поводу сетевой перепалки Филиппа Киркорова и Наргиз Закировой. Об этом 26 октября сообщает портал Blitz+.

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«Зависть в ней говорит проклятая», — сказал Дзюник, обратив внимание собеседников на то, что Киркоров ездит с гастролями как в России, так и в Узбекистане, и остаётся в «в тренде». «Филипп не выпивает. Не употреблял никогда и не курил», — напомнил Дзюник, отметив, что такого нельзя сказать про Закирову.

«Она же наркоманка и алкоголичка. Всех оскорбила и уехала», — заявил продюсер, добавив, что Закирова больше никому не нужна, и никто с ней больше сотрудничать не будет.

Напомним, ранее Закирова опубликовала в соцсети видео, в котором она, увидев афиши с рекламой концерта Киркорова в Ташкенте, оскорбительно высказывается в адрес певца. Киркоров в ответ на это указал певице, что у неё нет ни манер, ни совести.

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