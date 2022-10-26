Будапешт, , 11:34 — REGNUM Министр торговли Южной Кореи Ан Док Гын, находящийся в турне по странам Европы, встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ходе встречи сторон договорились работать над созданием механизма для расширения двусторонних инвестиций и сотрудничества в сфере цифровых технологий и чистой энергии.

Ан Док Гын попросил правительство Венгрии оказать поддержку южнокорейским предприятия, которые сталкиваются с трудностями из-за высоких цен на энергоносители, а также выразил благодарность Будапешту за поддержку заявки Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

Венгрия стала первой европейской страной, официально поддержавшей усилия Южной Кореи.

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