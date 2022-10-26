Мелитополь, , 11:32 — REGNUM В результате прогремевшего накануне взрыва около телецентра в Мелитополе получили повреждения почти 30 квартир. Об этом 26 октября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Пострадало ещё около 30 квартир простых мирных жителей. Рядом находятся многоэтажки, там повылетали окна, двери, межкомнатные двери», — сказал он.

При этом Рогов подчеркнул, что прогремевший в центре Мелитополя 25 октября взрыв был очень мощным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на запорожское направление была направлена значительная часть вооружённых формирований нацистского режима Киева, и в данный момент ведётся перегруппировка этих соединений с перспективой атаки населенных пунктов Васильевка и Пологи.