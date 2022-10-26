Рига, , 11:31 — REGNUM Латвийская православная церковь обратилась к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви. Об этом сообщает Латвийское телевидение.

Патриарх Кирилл Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что соответствующее обращение приняли в связи с внесением изменений в закон о Латвийской православной церкви, которые устанавливают её независимость.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября сейм Латвии утвердил внесенные президентом страны поправки в законодательство, объявляющие Латвийскую православную церковь автокефальной.

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