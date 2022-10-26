Нью-Йорк, США, 26 октября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Профильное учреждение ООН — Международная организация по миграции (МОМ), опубликовала доклад по ситуации с нелегальной миграцией из арабских стран. Об этом 26 октября сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на текст доклада.

VOA Мигранты в Мессине

В документе отмечается, что с января 2021 года при попытке попасть в ЕС погибли как минимум 4500 человек. В организации подчёркивают, что эта цифра — не окончательная, поскольку большое количество судов с мигрантами тонет в открытом море без каких-либо свидетелей.

По оценке МОМ, самым опасным является маршрут из Туниса и Ливии в Италию. В распоряжении организации имеются данные о 2836 погибших. Вторым по опасности является маршрут из Марокко в Испанию через Атлантический океан: число погибших оценивается в 1500 человек.