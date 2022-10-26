Бухарест, , 11:31 — REGNUM Власти Румынии обязали жителей страны, пользующихся центральным отоплением, установить в своих домах и квартирах индивидуальные счетчики для измерения расхода тепловой энергии. Об этом 26 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, с 1 января 2023-го года в стране вводятся новые тарифы на услуги ЖКХ, по которым домовладения без установленных соответствующих счетчиков будут облагаться дополнительным «налогом на тепло».

При этом лицам, отказывающимся установить такие приборы, грозит штраф в размере 1 тыс. леев ($300).

Напомним, ранее представители румынского правительства были вынуждены признать усугубление экономического кризиса в государстве. Как подчёркивают независимые эксперты, сложившаяся ситуация возникла из-за присоединения официального Бухареста к экономическим санкциям ЕС и США в отношении России.