Москва, , 11:31 — REGNUM Управления Роспотребнадзора уже формируются на территории новых российских регионов. Об этом на объединенном пленарном заседании XII Съезда Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов и XIII Всероссийского Съезда гигиенистов и санитарных врачей заявила глава ведомства Анна Попова.

Анна Попова Government.ru

«Мы формируем управления на новых территориях, у нас для этого все есть», — сказала Попова.

По её словам, ещё вчера у Роспотребнадзора было 85 управлений, а на сегодня их насчитывается уже 89.