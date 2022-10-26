Томск, 26 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Одной из главных проблем в Томской области является хроническое отставание от графиков при выполнении работ. Об этом заявил губернатор Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, работы на многих объектах организованы так, что специалисты опаздывают с ремонтом тепловых сетей, с проектированием, строительством и ремонтом социальных учреждений, а также с благоустройством.

В качестве примера глава региона привёл обновление 50 парков и скверов во всех муниципалитетах области. На эти цели было выделено 400 млн рублей, однако к концу октября готовы только 40 объектов, а освоена лишь половина средств.

«Во многих проектах срок окончания работ — 1 декабря. Но это, скорее, от безысходности, а не от здравого смысла. Заканчивать работы в парках, скверах и других местах отдыха нужно не позднее 1 сентября. А лучше — летом, когда люди в парках», — отметил он.

Владимир Мазур призвал заканчивать с порочной практикой срыва сроков, поручив муниципалитетам и профильному департаменту области уже начинать готовиться к работам в 2023 году.