Томский губернатор назвал одну из главных проблем области
Томск, 26 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Одной из главных проблем в Томской области является хроническое отставание от графиков при выполнении работ. Об этом заявил губернатор Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, работы на многих объектах организованы так, что специалисты опаздывают с ремонтом тепловых сетей, с проектированием, строительством и ремонтом социальных учреждений, а также с благоустройством.
В качестве примера глава региона привёл обновление 50 парков и скверов во всех муниципалитетах области. На эти цели было выделено 400 млн рублей, однако к концу октября готовы только 40 объектов, а освоена лишь половина средств.
«Во многих проектах срок окончания работ — 1 декабря. Но это, скорее, от безысходности, а не от здравого смысла. Заканчивать работы в парках, скверах и других местах отдыха нужно не позднее 1 сентября. А лучше — летом, когда люди в парках», — отметил он.
Владимир Мазур призвал заканчивать с порочной практикой срыва сроков, поручив муниципалитетам и профильному департаменту области уже начинать готовиться к работам в 2023 году.