Москва, 26 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Автоконцерн Mercedes-Benz планирует уйти с российского рынка и продать активы, в том числе завод в Московской области. Об этом говорится в опубликованном заявлении немецкого автопроизводителя.

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Автоконцерн намерен продать свои доли в российских дочерних компаниях локальному инвестору — группе компаний «Автодом», сказано в тексте.

Завод Mercedes-Benz Manufacturing Rus находится в Подмосковье неподалёку от аэропорта «Шереметьево». Общая площадь помещений предприятия превышает 95 тыс. кв. м.