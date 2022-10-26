Кабул, , 11:32 — REGNUM Проситель убежища из Афганистана, который ранее был арестован по обвинению в убийстве, согласно постановлению британского суда теперь признан виновным в фальсификации возраста, сообщает 8am.

Беженцы U.S. Department of Defense

Лонгин Абдул Рахимзай, проситель убежища из Афганистана, ожидает приговора Винчестерского суда. Рахимзай был арестован по обвинению в убийстве 21-летнего Тома Робертса 12 марта возле магазина сэндвичей.

По данным суда, обвиняемый родился в Афганистане и прибыл в Великобританию в декабре 2019 года. Сразу после задержания Рахимзай сообщил полиции, что ему 16 лет.

В результате проведённого расследования суд установил, что Рахимзай родился в октябре 2001 года и является совершеннолетним. Следовательно, ему было 20 лет на момент совершения преступления и 18 лет, когда он въехал в Англию.

Согласно отчёту британских властей, к Рахимзаю применялись процедуры как к ребёнку, ищущему убежища, так как он сказал, что ему было 14 лет, когда он въехал в страну.

Согласно возрасту, указанному Рахимзаем при аресте, его должны были судить как ребёнка, но теперь это ограничение было снято судьёй после слушания по определению возраста.

Судья заявила, что Рахимзай должен быть переведен из учреждения для несовершеннолетних правонарушителей в тюрьму для взрослых.

Адвокат Рахимзая заявил суду: «Господин Абдул Рахимзай не знает, сколько ему лет, и должен остаться в учреждении для несовершеннолетних правонарушителей Фелтама».

Судебный процесс по делу об убийстве должен начаться 11 января 2023 года.

Афганские беженцы в западных странах выразили обеспокоенность тем, что некоторые преступные действия их соотечественников наносят ущерб их репутации.

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