Москва, , 11:26 — REGNUM Власти США намерены «сохранить за собой плацдарм Сирии» и для этого намерены выделить ряду сирийских территорий деньги на «развитие». Об этом заявил RT глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Сирия Darwinek

«Если не считать их военных баз в ОАЭ и прочих странах, то это плацдарм у них в центре этого региона, который они хотят сохранить. Их сейчас все критикуют, что они уходят, ослабевают, что на них не надо обращать внимание», — сказал Рогулёв.

По его словам, Штаты намерены «укрепить своё положение».

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