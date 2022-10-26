Махачкала, 26 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с разъяснениями по поводу внесения изменения в статью Конституцию республики о территориальной целостности Дагестана. Он подчеркнул, что норма республиканского закона всего лишь приводится в соответствие с Конституцией Российской Федерации, при этом территория Дагестана останется неделимой, а границы республики не могут быть изменены без воли многонационального народа.

Rosgvard.ru Сергей Меликов

«Фактически норма Конституции РД, которая возлагает на главу республики обязанность сохранения ее территориальной целостности, вступает в противоречие с Конституцией России, образуя коллизию, поскольку вопрос территориальной целостности России, включающей территории ее субъектов, отнесен к предмету ведения Российской Федерации. Такое несоответствие является юридически важным и должно быть устранено», — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Он также призвал ряд активистов, которые хотят «сыграть на этой важной для республики теме», «не заниматься самопиаром, не вводить в заблуждение дагестанцев, не накалять ситуацию».

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Дагестане назревает конфликт из-за внесения изменений в основной закон республики. В Махачкале планируется проведение митинга, о чем ряд общественных организаций уведомили мэра столицы региона Салмана Дадаева. Они назвали акцию протеста «Дагестанцы против поправок в Конституцию РД и снятия ответственности с главы Республики Дагестан за территориальную целостность Дагестана».

С инициативой проведения митинга выступили независимый профсоюз сотрудников ОВД и прокуратуры Республики Дагестан, президент «Фонда Шамиля», председатель РООСРГО «Общественный совет гражданского общества РД» и другие общественные организации.