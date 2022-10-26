Екатеринбург, 26 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге часть детских садов начнут работать по семь дней в неделю. Туда будут ходить дети работников оборонных предприятий. Об этом в ходе брифинга 26 октября сообщил замглавы города Андрей Корюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Предполагается, что детские сады с таким режимом работы откроют возле предприятий машиностроения и военно-промышленного комплекса. Поскольку они после начала спецоперации работают в новом режиме.

«По договоренности с крупными предприятиями, там где у нас есть локальное сосредоточение, мы открываем садики с семидневным пребыванием детей, продленной группой», — отметил Корюков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ряде детсадов Свердловской области создали группы продлённого дня для детей мобилизованных.