Красноярск, , 11:32 — REGNUM Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3» 17 ноября 2022 года планирует выбрать исполнителя на крупный контракт по строительству метро в Красноярске. Победитель должен будет разработать проектную, рабочую документацию, а также выполнить комплекс строительно-монтажных работ для линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта, передаёт ИА REGNUM.

Метро Дарья Драй © ИА REGNUM

В тендере уточняется, что речь идёт о подготовке территории строительства, первом этапе работ. Максимальная цена контракта — 64 208 156 740 рублей. Сдать объект должны до 31 декабря 2025 года. При этом строительно-монтажные работы обязаны завершить до конца сентября 2025 года.

В документации уточняется, что техническим заказчиком проекта является государственное предприятие Красноярского края «Центр транспортной логистики», с которым в августе 2022 года АО подписало два контракта.

Финансировать работы планируется на 96,8% средствами федерального бюджета, а на 3,2% — регионального.

В техзадании отмечено, что протяжённость участка линии скоростного внеуличного транспорта составит 10,8 км, будет четыре подземных остановочных пункта — «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и два наземных — рабочие названия «Высотная», «Улица Шахтеров».

В карточке заказчика на сайте госзакупок уточняется, что в АО есть доля акций региона. В открытых источниках актуальные данные об акционерах не раскрываются. В 2016 году 100% акций компании «Моспроект-3» было у АО «Мосинжпроект», в котором на июнь 2014 года 100% акций было в собственности Москвы в лице департамента строительства города.

Напомним, в сентябре 2022 года мэрия Красноярска сообщила, что началась подготовка к строительству метро. Сообщалось, что объект должны сдать в 2026 году. В качестве подрядчика называлась группа компаний «Моспроект-3».