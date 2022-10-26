Сочи, Краснодарский край, , 11:23 — REGNUM Главным тренером хоккейного клуба «Сочи» назначен Сергей Светлов. Об этом 26 октября сообщает пресс‑служба команды.

ХК «Сочи» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отмечается, что контракт с ним подписан до конца сезона 2022/23.

В тренерский штаб войдут Игорь Горбенко, Дмитрий Кокорев и тренер вратарей Олег Ромашко. Кроме того, Андрей Зюзин будет работать тренером по развитию игроков, Николай Пронин продолжит исполнять обязанности тренера по физической подготовке.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября с поста главного тренера «Сочи» был уволен Андрей Назаров. Сейчас команда занимает последнее, 11‑е место в Западной конференции КХЛ.

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