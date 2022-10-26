Урюпинск, Волгоградская область, 26 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Недобросовестный застройщик, обвиняемый в мошенничестве при строительстве жилья для детей-сирот, предстанет перед судом в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Светлана Шаповалова Жилье

Как установило следствие, в мае 2021 года 55-летний индивидуальный предприниматель заключил с облкомстроем контракт на строительство восьми однокомнатных квартир в Урюпинске за 10,6 млн рублей. Жильё было построено, однако с отклонениями от проектной документации и многочисленными нарушениями. Строительно-техническая судебная экспертиза подтвердила, что построенные обвиняемым жилые дома использовать по назначению нельзя.

Благодаря принятым следователями мерам ущерб государству возмещён злоумышленником в полном объёме. Во время расследования уголовного дела администрация области предоставила детям-сиротам другое благоустроенное жильё.

Материалы дела направления для рассмотрения в суд.