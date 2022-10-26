Лондон, , 11:20 — REGNUM В ходе биржевых торгов цена на газ в Европе приблизилась к отметке в $1100 за тысячу кубометров. Это 26 октября следует из данных торгов лондонской биржи ICE.

Газ Novatek.ru

По информации торговой площадки, по состоянию на 9:27 мск стоимость фьючерса на поставки газа на хабе TTF в Нидерландах в ноябре дошла до $1080 за тысячу кубометров, увеличившись на 5,7% по сравнению с ценой предыдущего торгового дня ($1021,6).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее потенциал Аргентины в вопросе поставок Евросоюзу энергоносителей и продуктов питания обсудил с аргентинским президентом Альберто Фернандесом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.