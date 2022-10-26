Таллин, 26 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Компания Fermi Energia, планирующая построить в Эстонии атомную электростанцию, заключила предварительные соглашения с местными бизнес-клиентами. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Соглашения являются основой для заключения последующих договоров купли-продажи электроэнергии. Отмечается, что целевая цена за мегаватт-час в этих соглашениях составляет 55 евро.

Это значительно ниже, чем стоимость электроэнергии на нынешнем рынк Эстонии. Так, в начале октября 2022 года средняя цена электроэнергии на бирже Северной Европы Nord Pool превышала 200 евро.

Компания заключила соглашений на 500 гигаватт-часов, что составляет около десятой части годового объема производства первого реактора. В ближайшее время компания планирует рассказать, сколько, кому и на каких условиях они могут гарантировать подачу электроэнергии, а также какая цена может быть для частного потребителя.

На данный момент Fermi Energia находится в процессе выбора технологии малых реакторов, выясняя, какие ядерные технологии доступны.