Ульяновск, , 11:17 — REGNUM В Ульяновской области институту гражданской авиации предоставят вертолёты для обучения курсантов-пилотов. Расходы на данные цели составят почти98 490 000 рублей. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вертолет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Заказчиком является федеральный Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева. Вузу будут предоставлены вертолёты с лётно-инструкторским и инженерно-техническим персоналом для обучения курсантов.

Обучение включает в себя теоретическую, тренажёрную и лётную подготовку на лёгких вертолётах, вертолётах «Ансат», Ми-8 и его модификациях. Отмечается, что после оказания услуг уровень курсантов-пилотов должен соответствовать требованиям программы подготовки коммерческих пилотов вуза и его филиалов.

Цена контракта составила98 490 000 рублей, источник финансирования — внебюджетные целевые средства.

Контракт заключён с обществом «Ютэйр-Вертолетные услуги» (ХМАО). Услуги будут оказываться с 10 ноября 2022 года до 30 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске обучение будущих авиаторов и авиастроителей началось со школьной скамьи: в 2022 году открыты четыре класса по направлению «Авиастроение».

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