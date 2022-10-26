Ульяновск, 26 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области институту гражданской авиации предоставят вертолёты для обучения курсантов-пилотов. Расходы на данные цели составят почти98 490 000 рублей. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вертолет

Заказчиком является федеральный Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева. Вузу будут предоставлены вертолёты с лётно-инструкторским и инженерно-техническим персоналом для обучения курсантов.

Обучение включает в себя теоретическую, тренажёрную и лётную подготовку на лёгких вертолётах, вертолётах «Ансат», Ми-8 и его модификациях. Отмечается, что после оказания услуг уровень курсантов-пилотов должен соответствовать требованиям программы подготовки коммерческих пилотов вуза и его филиалов.

Цена контракта составила98 490 000 рублей, источник финансирования — внебюджетные целевые средства.

Контракт заключён с обществом «Ютэйр-Вертолетные услуги» (ХМАО). Услуги будут оказываться с 10 ноября 2022 года до 30 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске обучение будущих авиаторов и авиастроителей началось со школьной скамьи: в 2022 году открыты четыре класса по направлению «Авиастроение».