Красноярск, 26 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели пассажира в результате столкновения двух катеров на севере Красноярского края, сообщили 26 октября в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«По факту смертельного травмирования мужчины винтом маломерного судна возбуждено уголовное дело по части 2 статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, после столкновения уже высаженный на берег 50-летний пассажир упал на работающие винты катера и погиб на месте.

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