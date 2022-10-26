Москва, 26 октября 2022, 11:17 — REGNUM В Москве с 1 ноября 2022 года возобновят работу мобильные пункты «Социальный патруль» для обогрева бездомных людей, сообщается 26 октября на портале мэра столицы.
Пять мобильных пунктов будут круглосуточно работать около Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. В них можно будет согреться, выпить горячий чай и получить консультацию специалистов Центра социальной адаптации.
Пункты обогрева оборудованы в автобусах. Каждый автобус может вместить до 15 человек одновременно. Бездомных людей по желанию могут отвести на ночлег в центр социальной адаптации. Мобильные пункты будут работать в Москве до 1 апреля 2023 года.
ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве открылось еще четыре новых пункта обогрева для бездомных граждан.
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