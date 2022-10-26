Москва, , 11:17 — REGNUM В Москве с 1 ноября 2022 года возобновят работу мобильные пункты «Социальный патруль» для обогрева бездомных людей, сообщается 26 октября на портале мэра столицы.

Бездомный Dmitry G

Пять мобильных пунктов будут круглосуточно работать около Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. В них можно будет согреться, выпить горячий чай и получить консультацию специалистов Центра социальной адаптации.

Пункты обогрева оборудованы в автобусах. Каждый автобус может вместить до 15 человек одновременно. Бездомных людей по желанию могут отвести на ночлег в центр социальной адаптации. Мобильные пункты будут работать в Москве до 1 апреля 2023 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве открылось еще четыре новых пункта обогрева для бездомных граждан.

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