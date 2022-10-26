Зарандж, Афганистан, , 11:16 — REGNUM Местные источники газеты «8 Собх» в Нимрозе сообщают о похищении торговца.

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Он был похищен возле своего дома в городе Зарандж, административном центре Нимроза, когда шёл в мечеть. Родственники похищенного торговца Хаджи Махмуда Гильджаи говорят, что похитители передвигались на автомобиле и мотоцикле.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не сказали. Не так давно был похищен сын одного из обменщиков валюты в Герате, и до сих пор нет никаких известий о его судьбе.

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