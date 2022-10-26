Оренбургский район, Оренбургская область, , 11:16 — REGNUM Оренбургский районный суд Оренбургской области рассмотрит дело о заражении медсестры коронавирусной инфекцией. Истица требует единовременную выплату по страховому случаю, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Женщина просит признать случай заражения страховым и обязать райбольницу выплатить 68 811 рублей в соответствии с указом президента России «О предоставлении дополнительных гарантий отдельным категориям медицинских работников».

Женщина указала, что в декабре 2020 года она обратилась во врачебную комиссию Оренбургской районной больницы для рассмотрения страхового случая по причине перенесенного заболевания (COVID-19). Рассмотрение данного вопроса длилось более одного года. Комиссия так и не признала случай страховым. Оренбурженка указала, что заболела ковидом, когда работала медицинской сестрой в больнице при проведении осмотра пациентов.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 16 ноября.