Новосибирск, , 11:17 — REGNUM В Новосибирской области начали возвращать домой мобилизованных многодетных отцов. Об этом 26 октября сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Частичная мобилизация Администрация Бузулука

«Решение было принято, его оперативно отрабатывают и военкомы, и командиры частей. Как происходило у нас в училище: полк строится на смотр перед отправкой к местам дальнейшего несения службы. Командир делает объявление: «У кого есть три ребенка?» Выходят несколько человек. Всё, пошли проверять документы и оформлять отсрочки. Это работает абсолютно моментально, открыто, — сказал Травников в прямом эфире программы «Вести Новосибирск». — Но тут же, хотел бы обратить внимание, что некоторые мужчины остались в строю. И если кто-то из родственников будет беспокоиться — почему они остались служить — нужно иметь в виду, что, вполне возможно, мужик принял такое решение. Он добровольно остался служить Родине».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Андрея Травникова, в Новосибирской области поставленную задачу по частичной мобилизации смогут выполнить до конца текущей недели.

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