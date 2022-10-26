Мокшанский район, Пензенская область, 26 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Пензенской области задержали наркокурьера с почти 2 кг наркотиков. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Пензенским сотрудникам наркоконтроля стало известно о поездке жителя Самарской области, выполнявшего роль курьера, на своем автомобиле со стороны Москвы в направлении Самары.

При силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» на трассе возле рабочего поселка Мокшан был задержан автомобиль под управлением 38-летнего жителя города Тольятти.

В автомобиле под приборной панелью обнаружили тайник, где были спрятаны 20 свертков с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством общей массой около 2 кг.

Задержанный утверждал, что забрал наркотики из тайника-закладки в Подмосковье, а сбыть их намеревался в Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее судимого 27-летнего жителя Мокшанского района Пензенской области обвиняют в совершении 70 покушений на незаконный сбыт наркотических средств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, по предварительному сговору группой лиц, в значительном размере.

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