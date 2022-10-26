Донецк, , 11:13 — REGNUM Населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян вооружёнными формированиями бандеровцев из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 26 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что обстрел Зайцево со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 10:53 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 89 раз подвергли обстрелам территорию ДНР.