Омск, 26 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Омской области начнётся суд по делу об ограничении конкуренции с извлечением дохода в размере около 1,7 млрд рублей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Vsemetri.com Форма прокурора

По данным следствия, зимой 2019–2020 годов руководители компаний «Стройсервис» и «Омскавтодор» заключили картельное соглашение при участии в аукционе на ремонт дороги Омск — Тара. Конкурс проводило управление дорожного хозяйства области.

«В ходе аукциона данными участниками заявлены ценовые предложения с минимальным снижением цены, при этом между ними была заранее достигнута договоренность о том, кто должен стать победителем», — отметили в надзорном ведомстве.

В результате госконтракт на сумму почти 1,7 млрд рублей был заключён с АО «Омскавтодор». Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы с обвинительным заключением прокуратуры будут направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Брянской области правоохранители выявили картельный сговор при капитальном ремонте домов. В получении более 400 млн рублей незаконного дохода подозреваются 22 фигуранта.

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