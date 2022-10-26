Таллин, 26 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум.

Ludovic Péron Сортировка мусора

Проведенная в волости Ляэне-Харью (северо-запад Эстонии) проверка содержимого контейнеров для бытовых отходов показала, что почти во всех контейнерах присутствовал посторонний мусор. Об этом сообщила пресс-служба волости.

По словам старейшины волости Ляэне-Харью Яануса Саата, полученные результаты показывают, что нынешние методы сортировки отходов устарели, и одной лишь разъяснительной работы не хватает.

В ходе пилотного проекта под названием PrugiBinGO в волости в период с августа по октябрь 2022 года было проверено содержимое 439 контейнеров для отходов по 378 адресам. Владельцы контейнеров после этого получили обратную связь и разъяснения, что может и не должно попадать в смешанные бытовые отходы.

Проверка показала, что в 88% контейнеров для смешанных бытовых отходов присутствовал посторонний мусор. Чаще всего (77%) это была пластиковая и металлическая тара, а также картонные упаковки от напитков, 55% содержали пищевые отходы, 35% — стеклянную тару, 21% — картон и бумажную упаковку, 7% - макулатуру, 5% - биоразлагаемые садовые отходы, 4% - бытовую электронику и 2% - строительный мусор.

Отмечается, что похожие результаты достигнуты при проверках мусорных контейнеров в крупнейших городах страны — Таллине и Тарту.