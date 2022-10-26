Кострома, , 11:20 — REGNUM Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев посетил костромской полигон «Песочное», где проходят подготовку мобилизованные из Костромской, Ленинградской, Нижегородской и Вологодской областей. Об этом сообщает администрация региона. На встрече присутствовал костромской губернатор Сергей Ситников и глава Вологодского региона Олег Кувшинников.

Игорь Щоголев на полигоне «Песочное» под Костромой Администрация Костромской области

Как уточняет ГТРК «Кострома», военные рассказали полпреду, что бойцы обеспечены базовыми медикаментами, но некоторые позиции — гемостатики, мощные обезболивающие им приходится покупать самим. Щёголев поручил губернаторам обеспечить военных этими лекарствами.

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