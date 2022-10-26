Кострома, 26 октября 2022, 11:20 — REGNUM Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев посетил костромской полигон «Песочное», где проходят подготовку мобилизованные из Костромской, Ленинградской, Нижегородской и Вологодской областей. Об этом сообщает администрация региона. На встрече присутствовал костромской губернатор Сергей Ситников и глава Вологодского региона Олег Кувшинников.

Игорь Щоголев на полигоне «Песочное» под Костромой
Игорь Щоголев на полигоне «Песочное» под Костромой
Администрация Костромской области

Как уточняет ГТРК «Кострома», военные рассказали полпреду, что бойцы обеспечены базовыми медикаментами, но некоторые позиции — гемостатики, мощные обезболивающие им приходится покупать самим. Щёголев поручил губернаторам обеспечить военных этими лекарствами.

Справка: на полигоне готовят пехотинцев, артиллеристов и танкистов. Первая группа резервистов из Костромской области была отправлена 21 октября, вторая — 25 октября. Они продолжат отработку навыков в военно-учебных центрах Минобороны и на полигонах в тыловой зоне специальной операции.

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