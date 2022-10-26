Кострома, 26 октября 2022, 11:20 — REGNUM Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев посетил костромской полигон «Песочное», где проходят подготовку мобилизованные из Костромской, Ленинградской, Нижегородской и Вологодской областей. Об этом сообщает администрация региона. На встрече присутствовал костромской губернатор Сергей Ситников и глава Вологодского региона Олег Кувшинников.
Как уточняет ГТРК «Кострома», военные рассказали полпреду, что бойцы обеспечены базовыми медикаментами, но некоторые позиции — гемостатики, мощные обезболивающие им приходится покупать самим. Щёголев поручил губернаторам обеспечить военных этими лекарствами.
Справка: на полигоне готовят пехотинцев, артиллеристов и танкистов. Первая группа резервистов из Костромской области была отправлена 21 октября, вторая — 25 октября. Они продолжат отработку навыков в военно-учебных центрах Минобороны и на полигонах в тыловой зоне специальной операции.
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