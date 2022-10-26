Бейрут, , 11:19 — REGNUM Вице-президент Всемирного банка Фарид Бельхадж посетил Ливан с деловым визитом. Об этом сообщает Lebanon 24.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, в ходе визита Бельхадж встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати. В ходе встречи обсуждались различные аспекты программы финансовой помощи, которую Всемирный банк и МВФ разработали для поддержки ливанской экономики.

«Объёмы поддержки Всемирного банка Ливану увеличились по сравнению с прошлым годом, когда поддержка социального обеспечения составила около $246 млн, а затем мы выделили кредит в размере около 150 миллионов долларов на продовольственную безопасность. Но в этом году мы готовы выделить от $300 до $500 млн, чтобы предоставить возможности ливанскому народу, в том числе — беднейшим слоям населения, поскольку мы пытаемся поддержать ливанский народ и правительство в этих деликатных обстоятельствах», — заявил Фарид Бельхадж.