Самара, 26 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, выполнили боевые стрельбы на одном из полигонов Центрального военного округа в Самарской области.

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка одиночной огневой подготовки

Подразделения совершенствовали слаженность действий и индивидуальную выучку при выполнении боевых стрельб в ночное время из АК-74, пулеметов «Печенег» и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В.

В ходе проведения боевых стрельб личный состав вёл огонь по различным типам мишеней, как неподвижным, так и движущимся на расстоянии до 800 метров.

Также мобилизованные поэтапно отработали элементы комплекса действий при стрельбе, на таких учебных точках как: изготовка к бою, смена огневой позиции, основы и правила стрельбы, изучили основные тактико-технические характеристики вверенного вооружения.

Ранее военнослужащие прошли курс специальной подготовки, минно-взрывного дела, тактической медицины и армейской тактической стрельбы.