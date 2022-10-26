Ярославль, , 16:09 — REGNUM Заработная плата у сотрудников мэрии Ярославля не вырастет после повышения заработной платы мэра. Но такая возможность не исключена в будущем. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля рассказал и. о. мэра Вячеслав Гаврилов.

Муниципалитет Ярославля Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Напомним, депутаты решили увеличить заработную плату мэра города (размер повышения держится тайне). Зарплата сотрудников мэрии зависит от оклада мэра. Но сейчас увеличивается не оклад, а денежное поощрение главы города.

«Сегодняшний проект касается только высшего должностного лица, корректировка в областном документе прошла только по этой категории работников. Соответственно, повышения оплаты труда служащих с принятием сегодняшнего документа не производится «, — рассказал Гаврилов.

Заместитель председателя муниципалитета Олег Ненилин попросил исполнительную власть не забывать и о рядовых работниках, особенно после того, как в мэрии начнутся обещанные сокращения.

«Большая просьба, когда мэрия Ярославля начнёт заниматься вопросами, связанными с реструктуризацией, оптимизацией и так далее, чтобы этот вопрос был обсуждён с депутатами. Чтобы мы понимали, что будет происходить и что будет в конечном итоге с размером заработной платы.», — сказал Олег Ненилин.

В ответ на это Вячеслав Гаврилов рассказал, что поднять зарплату рядовым чиновникам будет сложнее. Для этого придётся пересматривать всю систему оплаты труда.

Сам подход, который предполагает высвобождаемый фонд направлять на поощрение сотрудников, он тоже потребует пересмотра принципов формирования фонда оплаты труда. Потому что сейчас он по определённым нормативом формируется. И если мы хотим вот этот фонд сохранить после сокращения работников, потому что в любом случае мы, сокращая работников, сокращаем фонд оплаты труда всего коллектива. Потому что уходят какие-то ставки из штатного расписания. Если мы говорим, что с выводом ставок сохраняется фонд, то это потребует в любом случае пересмотра и 512-го (постановления правительства области — ИА REGNUM), и наших документов, — сказал Гаврилов.

И. о. мэра пообещал, что к этому вопросу в мэрии вернутся «когда будет соответствующее время».

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