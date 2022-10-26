Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM Цена на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга может вырасти. Об этом в ходе брифинга 26 октября сообщил замглавы города по экономическим вопросам Андрей Корюков.

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По словам чиновника, повышение стоимости проезда произойдёт если новые тарифы примет региональная энергетическая комиссия. Соответствующая заявка уже направлена в РЭК.

Отметим, сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга составляет 32 рубля. Пока неизвестно, на сколько могут увеличить стоимость одной поездки.