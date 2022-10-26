Екатеринбург, 26 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Цена на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга может вырасти. Об этом в ходе брифинга 26 октября сообщил замглавы города по экономическим вопросам Андрей Корюков.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор

По словам чиновника, повышение стоимости проезда произойдёт если новые тарифы примет региональная энергетическая комиссия. Соответствующая заявка уже направлена в РЭК.

Отметим, сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга составляет 32 рубля. Пока неизвестно, на сколько могут увеличить стоимость одной поездки.