Таллин, 26 октября, 2022, 11:08 — ИА Регнум.

Gazprom.ru Добыча газа

Встретившиеся в Люксембурге министры энергетики стран Евросоюза отложили принятие решения о потолке цен на газ, которое планировалось принять. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, обратившись за комментарием к комиссару Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон.

«Это было решение государств-членов и решение Чехии, председателя, о том, что этот пункт обсуждения не будет включен в повестку дня как пункт, по которому решение должно быть принято к концу дня», — сообщила еврокомиссар от Эстонии.

Главной причиной она назвала резкое падение цен на газ на мировых рынках: «Цена значительно снизилась. Если цена изменчива, мы также должны быть гибкими в наших решениях». Еврокомиссар добавила, что у ЕС теперь есть время, чтобы принять любое подходящее решение по газовому вопросу.

Министры ЕС на встрече в Люксембурге решили, что примут окончательное решение через месяц. Евросоюз приступил к разработке чрезвычайного механизма по ограничению цен на весь импортируемый газ.

Цены на природный газ в Евросоюзе упали до самого низкого уровня с середины июня 2022 года — меньше 1000 евро за тысячу кубометров. Тем не менее, это в три раза больше, чем было год назад.