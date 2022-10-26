Москва, , 11:08 — REGNUM В проекте федерального бюджета на 2023−2025 годы предусмотрены средства на обеспечение социальных гарантий жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и восстановление экономик этих регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Антон Силуанов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Предусмотрены необходимые ресурсы для того, чтобы исполнить социальные гарантии для жителей новых территорий, которые действуют для наших граждан. Мы одна страна. Теперь те же самые гарантии будут осуществляться и на новых четырёх территориях. Деньги есть», — сказал министр.

По его словам, также необходимое финансирование учтено на восстановление разрушенных экономик регионов. Министр отметил, что деньги на это берутся за счёт налогообложения сверхдоходов от сырьевой отрасли.

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