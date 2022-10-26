Москва, 26 октября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В проекте федерального бюджета на 2023−2025 годы предусмотрены средства на обеспечение социальных гарантий жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и восстановление экономик этих регионов. Как передает корреспондентИА REGNUM26 октября, об этом заявил глава Минфина РФАнтон Силуанов на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

«Предусмотрены необходимые ресурсы для того, чтобы исполнить социальные гарантии для жителей новых территорий, которые действуют для наших граждан. Мы одна страна. Теперь те же самые гарантии будут осуществляться и на новых четырёх территориях. Деньги есть», — сказал министр.

По его словам, также необходимое финансирование учтено на восстановление разрушенных экономик регионов. Министр отметил, что деньги на это берутся за счёт налогообложения сверхдоходов от сырьевой отрасли.