Ижевск, , 11:07 — REGNUM В результате прогремевшего в девятиэтажном жилом доме по улице Воровского в Ижевске пострадал один человек. Об этом 26 октября сообщил мэр города Олег Бекмеметьев в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале.

Взрыв Niklas Freidwall

«В 06:10 (05:10 мск — Прим. ред.) произошел хлопок бытового газа на девятом этаже в квартире. Один пострадавший», — сказал он.

Также мэр Ижевска уточнил, что после этого другие жильцы дома были эвакуированы в пункты временного размещения, а в здании из-за взрыва выбило рамы, окна и двери в подъезде.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ГУ МЧС по Удмуртской Республике сообщили, что вызванный взрывом газа пожар охватил площадь 23 кв. метра и был ликвидирован в 06:26.