Екатеринбург, , 11:06 — REGNUM Церемония бракосочетания военнослужащих, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, и их вторых половинок состоялась в Свердловской области. Мероприятие прошло в отделе записи актов гражданского состояния Октябрьского района города Екатеринбурга.

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Торжество началось с входа молодоженов в зал регистрации, под аккомпанемент марша Мендельсона. После регистратор произнесла вступительную речь, а затем уточнила у каждой пары, является ли их желание вступить в брак обдуманным, взаимным и добровольным, и после положительного ответа будущих супругов пригласила подтвердить свое решение подписями в специальной книге и обменяться кольцами. Затем специалист вручила свидетельство о регистрации брака.

Новоиспеченных супругов поздравили временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области полковник Сергей Чирков, представители органов муниципальной власти, общественные деятели, а также родные, близкие и друзья.

«Мы идем всегда навстречу мобилизованным, поддерживаем и помогаем в этом вопросе создании семьи. Они заранее были осведомлены о том, где и во сколько пройдет церемония. Самостоятельно выбрали кольца, мы им предоставили транспорт», — сказал врио военного комиссара Свердловской области, полковник Сергей Чирков.

Стоит отметить, если мобилизованный принял решение жениться, то он должен изъявить о своем желании командиру воинской части, если он уже непосредственно прибыл в расположение или в военном комиссариате.

«Мы с раннего детства знакомы. Желание о том, чтобы пожениться у нас возникло давно. Большую роль сыграло много различных факторов, в том числе и проведение частичной мобилизации», — рассказали супруги Оксана и Степан.

Мобилизованный военнослужащий также добавил, что для него очень важно понимать и осознавать, что его дома будут ждать близкие и родные люди, не только родители, но и любящая и любимая жена.

В прошлом Степан служил в танковых подразделениях в составе экипажа танка Т-72. В ближайшее время военнослужащий будет отправлен в учебный центр для прохождения подготовки и восстановления своих навыков, а после убудет для выполнения поставленных задач.