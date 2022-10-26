Москва, 26 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В последние дни котировки нефти и рубля очень мало меняются. Текущие факторы их роста и снижения сбалансированы, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Баррель нефти марки Brent торгуется в районе $91. Перспективы относительного сокращения предложения со стороны стран ОПЕК+ компенсируются ожиданием рецессии в ведущих странах в 2023 году и снижения спроса на ресурсы.

Сегодня, 26 октября, традиционно заметными будут недельные данные о запасах нефти в США. Предполагается их увеличение на 1 млн баррелей.

Если фактическое значение окажется выше, это может стать локальным драйвером давления на цену. И наоборот. Наиболее вероятный диапазон движения котировок нефти на день составляет $89,20-92,20 за баррель.

Спокойствие на рынке нефти — один из факторов низкой волатильности и для рубля. Его поддерживает налоговый период продажи валюты экспортёрами для платежей в бюджет. Сохраняется и заметное превышения общего предложения валюты от экспорта над спросом на неё для импорта.

С другой стороны, негатив для рубля — геополитическая ситуация, нарастание санкционного давления, дефицита бюджета.

Учитывая, что среда - последний день активного налогового периода, в течение дня давление на рубль может несколько усилиться.

На 26 октября не запланированы важные события или выход значимой статистики. При отсутствии внезапных форс-мажорных новостей, актуальный коридор для котировок составляет 61,20-62,50 руб./доллар», — полагает эксперт.

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