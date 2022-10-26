Чебоксары, , 11:06 — REGNUM В Чувашии с 214 рублей до 246 рублей увеличили предельный размер компенсации за покупку проездного билета в общественном транспорте. Соответствующий проект постановления поддержан 26 октября на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Общественный транспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт компенсации части затрат за проезд в общественном транспорте отдельным категориям граждан — в частности, ветеранам войны, труда, инвалидам. В действующей редакции компенсируется до 20% стоимости проездного билета, но не более 214 рублей в месяц. Проектом постановления предлагается продлить до 2024 годы действие постановления, принятого в 2017 году, а также увеличить предельный размер компенсации до 246 рублей.

В минтруде поясняют, что размер компенсации рассчитан с учётом стоимости месячного проездного билета на троллейбус в Чебоксарах в размере 1 тыс. рублей. С 14 марта 2022 год проездной подорожал в 1,135 раза и достиг 1135 рублей. Проектом постановления предлагается предельный размер компенсационной выплаты части затрат на пополнение месячных проездных билетов увеличить в 1,135 раза и установить в размере 246 рублей.

Предложение минтруда было поддержано. На данные цели в республиканском бюджете в 2022 году предусмотрено 15,9 млн рублей, в 2023 году — 16,8 млн рублей.

По данным властей, в среднем ежемесячно за компенсацией за проезд обращаются 5,5 тыс. человек.

Напомним, что в сентябре 2022 года в Чувашии со 100 до 500 рублей увеличили штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM , 14 марта 2022 года в Чебоксарах стоимость билета при безналичной оплате стоимость возросла на 13%, за наличный счёт — более чем на 7%.

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