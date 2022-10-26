Чебоксары, 26 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Чувашии с 214 рублей до 246 рублей увеличили предельный размер компенсации за покупку проездного билета в общественном транспорте. Соответствующий проект постановления поддержан 26 октября на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Общественный транспорт

Речь идёт компенсации части затрат за проезд в общественном транспорте отдельным категориям граждан — в частности, ветеранам войны, труда, инвалидам. В действующей редакции компенсируется до 20% стоимости проездного билета, но не более 214 рублей в месяц. Проектом постановления предлагается продлить до 2024 годы действие постановления, принятого в 2017 году, а также увеличить предельный размер компенсации до 246 рублей.

В минтруде поясняют, что размер компенсации рассчитан с учётом стоимости месячного проездного билета на троллейбус в Чебоксарах в размере 1 тыс. рублей. С 14 марта 2022 год проездной подорожал в 1,135 раза и достиг 1135 рублей. Проектом постановления предлагается предельный размер компенсационной выплаты части затрат на пополнение месячных проездных билетов увеличить в 1,135 раза и установить в размере 246 рублей.

Предложение минтруда было поддержано. На данные цели в республиканском бюджете в 2022 году предусмотрено 15,9 млн рублей, в 2023 году — 16,8 млн рублей.

По данным властей, в среднем ежемесячно за компенсацией за проезд обращаются 5,5 тыс. человек.

Напомним, что в сентябре 2022 года в Чувашии со 100 до 500 рублей увеличили штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM , 14 марта 2022 года в Чебоксарах стоимость билета при безналичной оплате стоимость возросла на 13%, за наличный счёт — более чем на 7%.

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