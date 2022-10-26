Пермь, , 11:05 — REGNUM В Пермском крае суд запретил эксплуатацию теплохода, сообщили 26 октября в Уральской транспортной прокуратуре.

Столкновение судов Уральская транспортная прокуратура

Инициатором иска стал прокурор. Исковое заявление подано после инцидента, который произошел на реке Кама. В июле 2022 года столкнулись теплоход и баржа.

Судно, осуществлявшее пассажирские перевозки, эксплуатировалось с нарушениями закона. Разъездной теплоход «К-176» не поставлен на классификационный учет, не освидетельствован, отсутствовали судовые документы и необходимое количество спасательных средств, также допускалась перевозка людей с нарушением паспортной пассажировместимости.

До устранения нарушений ответчику запрещено эксплуатировать судно, в том числе передавать его для эксплуатации другим лицам. Решение суда в законную силу не вступило

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