Темпы экономического роста Македонии назвали самыми низкими на Балканах
Скопье, 26 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В правительстве Северной Македонии 25 октября назвали позитивной оценку Всемирного банка мер по борьбе с экономическим кризисом в стране. Об этом 26 октября сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.
По данным журналистов, в правительстве обошли деликатным молчанием ту часть отчета Всемирного банка, в которой темпы экономического роста в стране были названы самыми низкими в регионе.
Эксперты считают, что в 2022 году реальный рост ВВП Северной Македонии составит лишь 2,1% при инфляции в 16%.
Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски подчеркнул, что на поддержку экономики в 2022 году было выделено 760 миллионов евро, что делает объемы господдержки экономики в Северной Македонии одними из самых значительных в регионе.