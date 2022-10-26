Скопье, 26 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В правительстве Северной Македонии 25 октября назвали позитивной оценку Всемирного банка мер по борьбе с экономическим кризисом в стране. Об этом 26 октября сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

По данным журналистов, в правительстве обошли деликатным молчанием ту часть отчета Всемирного банка, в которой темпы экономического роста в стране были названы самыми низкими в регионе.

Эксперты считают, что в 2022 году реальный рост ВВП Северной Македонии составит лишь 2,1% при инфляции в 16%.

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски подчеркнул, что на поддержку экономики в 2022 году было выделено 760 миллионов евро, что делает объемы господдержки экономики в Северной Македонии одними из самых значительных в регионе.