Лос-Анджелес, США, , 11:05 — REGNUM Премьера второй части фильма «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза, вероятно, состоится не раньше 2025 года. Об этом 26 октября сообщает журнал Variety.

Новый Бэтмен Иван Шилов ©ИА REGNUM

Инсайдеры отмечают, что проект сиквела «Бэтмена» уже запущен в производство, однако Ривз пока ещё не предоставил продюсерам Warner Bros. Discovery законченный сценарий. «Так что этот фильм не появится в кинотеатрах раньше 2025 года», — отмечает автор статьи.

Напомним, премьера первой части «Бэтмена» состоялась 4 марта 2022 года. При бюджете $200 млн картина собрала в кинотеатрах США $369,3 млн, сумма кассовых сборов в мировом прокате составила более $770 млн.

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