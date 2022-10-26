Лос-Анджелес, США, 26 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Премьера второй части фильма «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза, вероятно, состоится не раньше 2025 года. Об этом 26 октября сообщает журнал Variety.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

Инсайдеры отмечают, что проект сиквела «Бэтмена» уже запущен в производство, однако Ривз пока ещё не предоставил продюсерам Warner Bros. Discovery законченный сценарий. «Так что этот фильм не появится в кинотеатрах раньше 2025 года», — отмечает автор статьи.

Напомним, премьера первой части «Бэтмена» состоялась 4 марта 2022 года. При бюджете $200 млн картина собрала в кинотеатрах США $369,3 млн, сумма кассовых сборов в мировом прокате составила более $770 млн.